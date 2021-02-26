إصابة وكيل المرجع الأعلى السيد السيستاني بفيروس كورونا

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بإصابة السيد أحمد الصافي بفيروس كورونا.
وقال المصدر في تصريح إن “السيد أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أصيب بفيروس كورونا”.
وأشار المصدر إلى “استقرار حالته الصحية”.
أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بإصابة السيد أحمد الصافي بفيروس كورونا.
وقال المصدر في تصريح إن “السيد أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أصيب بفيروس كورونا”.
وأشار المصدر إلى “استقرار حالته الصحية”.
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