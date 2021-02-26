الكاظمي يوجه بتسريع تنفيذ المنطقة الصناعية بالتعاون مع مصر

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بتسريع بتنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة بالتعاون مع الجانب المصري.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب”.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده على “أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الإستقرار والتكامل الإقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين”، موجهاً بـ”تسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري”.

كما شهد اللقاء، بحسب البيان “البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية الى السوق العراقية والإستثمار فيها”.

من جانبه أكد رئيس الوفد المصري “تطلّع الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما فيه من تنمية مستدامة للبلدين الشقيقين”.