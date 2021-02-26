المالية النيابية تكشف عن السعر الرسمي لصرف الدولار في آخر تعديل للموازنة

اعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، الخميس، عن حراك برلماني – حكومي لتعديل سعر صرف الدولار الى 1300 دينار، مؤكدا وجود وجود رفض برلماني لتمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 دون تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال الشبكي في تصريح صحفي، اليوم (25 شباط 2021)، ان “هناك قوى سياسية ونواب من كتل سياسية مختلفة، تعمل على تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، في موازنة 2021، وهذه القوى والنواب يرفضون تمرير الموازنة دون هذا التعديل”.

واضاف، ان “هناك مقترحا برلمانيا بان يكون سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي (13000) دينار عراقي امام كل 100$، لكن تبقى صلاحية التعديل بيد الحكومة العراقية، وهناك اتصالات بين اطراف برلمانية وحكومية لمناقشة امكانية حصول هكذا تعديل، قبل التصويت على الموازنة”.

وكانت عضوة مجلس النواب إنعام الخزاعي قد قدمت في وقت سابق مقترحا لإعادة سعر الصرف القديم والبالغ 1200 دينار مقابل الدولار دون التأثير على قيمة الأموال المضافة للموازنة جراء تغيير سعر الصرف الجديد.

كما وأعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب مازن الفيلي، عن وجود توجه داخل مجلس النواب من اجل خفض سعر صرف الدولار الى لـ 1300 دينار مقابل الدولار في موازنة 2021،

واضاف، إنه “تم جمع تواقيع من قبل 113 نائبا لتقليل سعر صرف الدولار الى 130 الف دينار في الموازنة”.

ا.ح