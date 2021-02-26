النزاهة: استقدام مسؤولين لشبهة مخالفاتٍ وإضرار المال العام في ميسان

كشفت هيئة النزاهة، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في محافظة ميسان لـلإضرار بأموال الجهة التي يعملون فيها وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة؛ استنادا لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تعيين مدير لمكتبه لمدة (٤) سنوات بإجراءات مخالفة للقانون وخلافا للهيكلية الإدارية المنصوص عليها من الوزارة”.

وأضافت، أن “المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدام آخر بحق عضو مجلس محافظة سابق؛ استنادا إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات؛ لإضراره بأموال الجهة التي كان يعمل فيها”.

وكانت الهيئة قد أكدت في تقريرها السنوي لعام 2020 أن “عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة، بناء على تحقيقاتها خلال العام الماضي بلغ مع المدور (6546) أمرا، منها (491) أمرا صدر بحق (369) مسؤولا من الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.