العراق: الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الناصرية

أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، بتشكيل لجنة عليا من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للتحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار، جنوب بغداد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية».

وأوضح البيان أن «اللجنة وصلت مساء اليوم إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها».

كانت مصادر طبية وشهود عيان أفادت بإصابة 41 شخصاً، مساء اليوم، نتيجة المصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شوارع مدينة الناصرية، وذلك على خلفية تجدد الاضطرابات في محيط مبنى محافظة ذي قار لليوم السادس على التوالي.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تصدت للمتظاهرين أمام مبنى محافظة ذي قار وشوارع وسط مدينة الناصرية، وأجبرتهم على الانسحاب والتجمع في ساحة الحبوبي، كما أعادت افتتاح الشوارع والجسور أمام حركة السيارات.

من جانب آخر، خرج العشرات من المتظاهرين في محافظات كربلاء والنجف وبابل لدعم مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار.

وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة وانتشاراً واسعاً لمنع اتساع رقعة التظاهر.

كان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قدم، مساء أمس (الجمعة)، استقالته لرئيس الحكومة على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة، وأوقعت قتلى ومصابين اكتظت بهم المستشفيات.

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»