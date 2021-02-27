الى السيد صادق الكحلاوي! : رد لمن لا يستحق الرد

بقلم الدكتور نجم الدليمي

اطلعت على تعقيب حول الذكرى ال104 لتأسيس الجيش الاحمر السوفيتي واليكم اهم ملاحظاتي وهي الاتي ::

اولا..لقد تجنيت وتخليت عن الموضوعية العلمية وغلبتها على حقدكم الدفين ضد الجيش الاحمر والذي لا تعرف عنه شيئاً وهذا لا يتماشى ولا يتناسب مع النقد الموضوعي الهادف لمن يحمل شهادة الدكتوراه.

ثانياً.. انت جاهل في تاريخ الشعب السوفيتي – الروسي والجيش الاحمر اصلاً وعلى ما يبدو انك تعتمد على الاعلام البرجوازي الغربي والعربي المعادي للشعب السوفيتي فقط،وان ثقافتك وحيدة الجانب وهي من اوقعتك في مطبات وغياب الموضوعية العلمية في الرد على الافكار التي تعارضها وهذه هي مشكلتك الرئيسة. كيف كان الشعب الروسي – السوفيتي متخلفا ووصفهم بللا موضوعية ((اغبياء وبلهاء ومتفسخين اخلاقيا….)) في هذا الوصف الفاقد للمصداقية قد نزلت في مستواك الى مستوى الجاهل ونزلت الى دون مستوى الشهادة التي تحملها. ان جهلك المطبق وبامتياز لم يسمح لك من ان تعرف ان تاريخ روسيا وخلال 1000 عاما منها 700 سنة هي حروب عادلة للشعب الروسي – السوفيتي ولن يخسر اي معركة من المعارك بدليل حققوا النصر على نابليون…. وكذلك على هتلر الفاشي وتم سحق الفاشية اللقيط الوريث الشرعي للنظام الامبريالي العالمي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين، عليك ان تقرا التاريخ بعمق وبشكل جيد وليس البحث عن القشور وانت تحمل شهادة الدكتوراه؟؟؟!؟

ثالثاً.. هل تستطيع ان تذكر اي دولة تم استعمارها من قبل الاتحاد السوفيتي منذ عام1917-1991 وهل يمكنك تسمية هذه الدول؟ ولماذا لم تتكلم عن الامبراطورية البريطانية ولا عن الامبريالية الاميركية خلال القرن الماضي ولغاية اليوم؟. انا ارى العكس ان الاتحاد السوفيتي لم يستعمراي دولة من دول العالم ومنها البلدان النامية فهو قدم كل المساعدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية من اجل ان تتحرر من الهيمنة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين بدليل تم بناء اكثر من 7000 مصنع ومعمل وباسعار بخمسة،وتم تاسيس 300 مزرعة متخصصة الانتاج الزراعي والصناعي في افريقيا، واذا انت دكتور وعراقي عليك ان تتذكر مشروع الثرثار الذي تم انجازه من قبل الاتحاد السوفيتي بقيمة 25 مليون دولار وتم ابقاء الالات والمعدات والابنية بقيمة 3 مليون دولار، السد العالي في مصر،مصنع الحجار في الجزائر، وخلال المدة 1960-1990تم تأهيل الكوادر العلمية للبلدان النامية ب3 مليون كادر من مختلف الاختصاصات العلمية وكلفة ذلك اكثر من 300 مليار دولار، اي سنوياً يستقبل الاتحاد السوفيتي فقط 100 الف طالب ومن مختلف الاختصاصات العلمية وبالمجان سؤال مشروع؟ ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للبلدان النامية؟ انقلاب على الشرعية في ايران عام1953 دكتور مصدق، 1965 في اندونيسيا وقتل الالاف من الوطنيين، 1963 الانقلاب الفاشي الاسود في العراق، الانقلاب العسكري الفاشي الاسود شيلي عام 1973……… والانقلاب الفاشي الاسود عام 2014 في اوكرانيا، ناهيك عن سيناريوهات ما يسمى بالثورات الملونة في البلدان العربية وغيرها، لغة الحصار الاقتصادي علي الشعوب والحصار الظالم على الشعب العراقي عام 1996 والذي ذهب ضحيته اكثر من نصف مليون طفل عراقي، ناهيك عن استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية المحرمة دوليا….ضد الشعب العراقي والفيتنامي وهيروشيما وناغازاكي لا تحتاج إلى تعليق.

رابعاً.. لقد استطاع الاتحاد السوفيتي في عام 1942 ان ينتج 14 نوعاً من الطائرات الحربية وكان ينتج شهرياً 2260 طائرة حربية، وخلال المدة 1941-1945 تم صنع 119635 طائرة حربية و102800 دبابة. اما المانيا فكان لديها34400 دبابة فقط.عليك ان ترجع الى التاريخ وتقرا بطولات الشعب السوفيتي والجيش الاحمر في الحرب الوطنية العظمى للمدة 1941-1945، ومن اشهر المعارك هي:: معركة ستالينغراد، معركة كورس،معركة لينينغراد،، معركة موسكو، معركة دينبير…….،

خامساً.. من فمك ادينك :: يقول الرئيس الامريكي روزفلت في عام 1943 ان (( الجيش الاحمر والشعب الروسي اجبرا حقاً قوات هتلر المسلحة على طريق الهزيمة النهائية، ونالا اعجاب الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيدوم احقابا طويلة)). ويشير الفيلد مارشال الانكليزي مونتغومري عن((منقبة روسيا العظمى)) وكما اكد ان الاتحاد السوفيتي (( تاتي عليه ان يتحمل وحده تقريباً كل ضراوة الضربة الالمانيه وان الانكليز لن ينسوا ابداً ما عانته روسيا)) وفي برقية ارسلها روزفلت الى ستالين في ايلول 1941 جاء فيها(( انا لا استطيع ان اعبر لكم عن درجة اعجابنا بالنضال الدفاعي للجيش السوفيتي.

سادساً.. ثمن الحرب العالمية الثانية :؛

**قدم الاتحاد السوفيتي ما بين27-30 مليون شهيد.

**قدمت جمهورية الصين الشعبية 10 مليون شهيد.

**قدمت المانيا الفاشية 13 مليون قتيل منهم 10 مليون عسكري.

**قدمت بولونيا 6 مليون قتيل.

**قدمت اليابان 2 مليون قتيل.

*قدمت يوغسلافيا مليون و600 الف شهيد.

**قدمت فرنسا 400 الف قتيل.

قدمت جيكوسلوفاكيا 364 الف قتيل.

##قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 325 الف قتيل. وفي فايروس كورونا يكاد ان تكون الخسارة البشرية ضعف خسارتها في الحرب العالمية الثانية تقريباً.

**قدمت ايطاليا 320 الف قتيل.

سابعاً.. لقد قال ستالين (( ان الانتصار الذي تم تحقيقه هو انتصار للنظام الاجتماعي السوفيتي ولنظام الدولة السوفيتية)). ان الاشتراكية كانت وستبقى ملحاً لطعام الفقراء والمساكين والمظطهدين وطريقا مضيئا لتحرير الشعوب من جور وظلم وقهر الراسمالية، وان الخونة والعملاء والمعادين للفكر الاشتراكي سيكون مصيرهم في مزبلة التاريخ وهذا هو المكان الطبيعي للخونة. وبهذا الخصوص يشير البروفيسور المجري توماس سانتوس الى ((ان الراسمالية كانت نتيجة مرحلة هامة في العملية التاريخية الموضوعية، وان نشؤها مثل انحطاطها وسقوطها لن يكون مصادفة تاريخية بل ضرورة موضوعية مشتقة من الاتجاهات العامة…..)).

##..هل وضحت لك،وفهمت يادكتور الكحلاوي؟!

**انظر د.نجم الدليمي، الاشتراكية :: الامتحان الصعب والانتصار الكبير، بمناسبة الذكرى ال 70 للحرب الوطنية العظمى 1941-1945، والانتصار على الفاشية بغداد، دار الاداب للطباعة والنشر، السنة، 2015

: سؤال مشروع الى الكحلاوي.

هل انت فعلاً تحمل شهادة الدكتوراه؟ وتكتب بهذه الصفة العلمية؟ وبعد الدخول على صفحتكم في الفيسبوك، تبين انك خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ودرست في مدرسة سلمان الفارسي الخاصة، على ضوء هذه المعلومات ومدى صحتها او عدم صحتها وتبين انك تمارس هواية الطيور وتسكن في البصرة،وعليه اقول لك الاتي :: رد لمن لا يستحق الرد.

موسكو

24\2\2021