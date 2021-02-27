ميسان تدق ناقوس خطر الجائحة

حذّر مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق، من خروج جائحة كورونا عن السيطرة في المحافظة، داعياً المواطنين إلى التزام منازلهم والخروج فقط عند الضرورة.

وقال بيان للدائرة إن «العلاق وجه المواطنين بضرورة التزام الشروط الوقائية هذه الفترة لغرض السيطرة على تفشي مرض فايروس كورونا لتجنب ما حدث ويحدث الآن في المحافظات المجاورة من زيادة مخيفة بإعداد الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة الراقدة في المستشفيات».

وحذّر العلاق، «من انتشار الفايروس وعدم السيطرة عليه في الأيام المقبلة ما لم يلتزم المواطنون، رغم كل الاستعدادات للموجة الثانية من الوباء التي بدأتها دائرة صحة ميسان منذ وقت مبكر لتهيئة مؤسساتها الصحية لاستقبال وفحص ومعالجة المصابين وملامسيهم».

ودعا مدير الدائرة، وفقاً للبيان، «القوات الامنية الى اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة لتطبيق الحظر والحفاظ على سلامة المواطنين».