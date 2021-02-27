هل عادت فوضى إدارة ترامب الى ادارة الرئيس بايدن؟

احمد كاظم

الجواب (نعم) و الأدلة على عودة الفوضى الى إدارة الرئيس ترامب هي:

أولا: صرح ناطق باسم البنتاكون (لا نتهم احد و ليس لدينا دليل على من هاجم القنصلية الامريكية في أربيل او المنطقة الخضراء).

ثانيا: صرح نفس الناطق في نفس اليوم قصفنا موقع للمليشيات الإيرانية على الحدودية بين العراق و سوريا ردا على قصف أربيل و المنطقة الخضراء).

ثالثا: في نفس اليوم صرح عضو بالكونكرس (طلبت من الرئيس بايدن ان يرد على قصف أربيل و المنطقة الخضراء و شكرا له لانه استجاب لطلبي و قصف المليشيات الموالية لإيران).

ما ذكر يدل على ان القصف للمليشيات الإيرانية جاء بناء على طلب عضو الكونكرس و ليس على وجود ادلة و هذا يعني ان الرئيس بايدن قد يستعمل القنابل الذرية اذا طلب منه عضو في الكونكرس ذلك و هذه فوضى خطيرة.

ما ذكر يدل على ان التهوّر و الغرور و الفوضى في عهد ترامب عادت في عهد الرئيس بايدن و الحروب قادمة اذا طلب منه ذلك عضو بالكونكرس لانه عند الامريكي طلب اعلان الحرب كطلب شراء همبوركر او آيس كريم.

ملاحظة: الرئيس بادين بدأ رئاسته بادراكه خطر الحروب و السعي لحل المشاكل التي خلقتها أمريكا خاصة في عهد ترامب بالدبلوماسية لاشاعة السلام في الشرق الأوسط.

قصف مليشيات ايران على الحدود السورية العراقية بناء على طلب عضو في الكونكرس و ليس على وجود ادلة يشير الى ان الحماقة عادت الى البيت الأبيض,

الى الرئيس بايدن المحترم:

استجابتك لطلب عضو الكونكرس لقصف المليشيات الإيرانية ليس كطلبه منك شراء همبوركر او آيس كريم.