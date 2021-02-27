وزيرة الهجرة تطلق توجيهاً من الأنبار

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أمس، ضرورة العمل على توفير مأوى جديد للأسر النازحة التي هدمت دورها إبان سيطرة «داعش» على مناطقهم.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو زارت «مجمع الدور واطئة الكلفة في المدينة السياحية شمالي قضاء الفلوجة، والتي تم توزيعها من قبل الحكومة المحلية بين شرائح الأسر الهشة والفقراء والأرامل من النازحين، انسجاماً مع خطة الوزارة في مساعدة واستهداف الأسر الأكثر هشاشة في توفير السكن لهم ومساعدتهم نتيجة الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها».

وأكدت جابرو، «ضرورة العمل على توفير مأوى جديد للأسر النازحة التي هدمت دورها إبان سيطرة عصابات الظلام الداعشية على مناطقهم سنة ٢٠١٤ كما يحصل اليوم من خلال بناء مجمعات لهم وبالتعاون والتنسيق مع إحدى المنظمات الدولية، إضافة الى العمل على دمجهم مع المجتمعات الأصلية ومحاولة خلق مجتمع واحد وتذليل العقبات أمامهم الى جانب توزيع المشاريع الصغيرة للأسر التي فقدت مصادر قوتها إبان أزمة النزوح الكبيرة التي حدثت».