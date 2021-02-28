الإقليم يوقف دخول السائحين

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، أمس السبت، أن إيقاف الدخول للإقليم يشمل المجاميع السياحية فقط.

وقال المصدر إن «الطريق مفتوح أمام المرضى والوفود الرسمية والموظفين والمنظمات، وكذلك مَن لديهم أعمال ضرورية».

وأضاف، أن «إيقاف إدخال المجاميع السياحية هو إجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا والسلالة الجديدة، بعد تسجيل الإقليم لإصابات متعددة».

من جهة أخرى، كشف مسؤول سيطرات محافظة أربيل في جهاز الآسايش سلام خوشناو وجود تعليمات جديدة وصلتهم تفيد بمنع إدخال السيّاح.

وقال خوشناو إنه «منذ يوم أمس تم إيقاف حركة تنقل الباصات والمجاميع السياحية لأربيل، منعا لتفشي السلالة الجديدة من الفايروس».

وأضاف، أن «المنع غير محدد بوقت، وهو عائد لخلية الأزمة، ولكن هناك استثناءات لدخول المدينة تُمنح للعديد من الأشخاص الذين لديهم مرضى أو هم وفود حكومية أو غير ذلك».