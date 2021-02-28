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التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

أكد وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الأحد أن الوزارة ستلتزم بأي قرار يصدر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم.

وقال حمه سعيد في تصريح للصحفيين اليوم، إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع مرة أخرى غدا الإثنين.

وأضاف قائلا: نحن ملزمون بتقييم الموقف الوبائي الذي يصدر عن وزارة الصحة وهي الجهة المعنية في هذا الإطار، مستدركا القول “لكن القرارات تصدر عن اللجنة العليا قاطبة وليس عن الصحة فقط”.

وتابع الوزير بالقول إنه في أي وقت يصل الوضع لمستوى أنه يستوجب فيه تعليق الدوام في المدارس مجددا فسنلتزم بذلك.

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