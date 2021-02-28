محاولات ابتزاز الكتروني بحق نساء في 3 محافظات.. والشرطة تتخذ إجراءاتها

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، الأحد، إحباط ثلاث حالات ابتزاز الكترونية بعمليات متفرقة في محافظات نينوى والانبار وكركوك.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان، اليوم، 28 شباط 2021، ان “العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من نساء عبر خطها الساخن (497) أدعين فيها تعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص، حيث قاموا بالتهديد بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة”.

وأشار البيان إلى ان “الشرطة استطاعت مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم، واتخذت بحقهم الإجراءات الأصولية اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات النساء”.