وزير الخارجية من إيران: الأمن أولويتنا القصوى ولا نسمح باستغلال أراضينا

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس السبت، أن بغداد لن تسمح باستغلال أراضيها بهدف التخريب.

وقال حسين خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران: إن “بغداد لن تسمح باستغلال التطورات الأخيرة في أراضيها بهدف تخريب العلاقات بين الدولتين”.

بدوره قال ظريف ان “الهجمات الأخيرة في العراق تهدف الى عرقلة العلاقات بين طهران وبغداد”.

وقبل ساعات من لقائه نظيره الإيراني قال فؤاد حسين ان الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار بالنسبة لبلد مثل العراق الذي عانى من الإرهاب وانعدام الأمن لسنوات.

وكان قد زار امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وبحث معه العلاقات المشتركة.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن “الأمن هو الأولوية القصوى له”.

بدوره أشار شمخاني الى “ضرورة التعاون بين دول المنطقة لتقليل التوترات عن طريق التفاوض البناء”. وقال : ان “الامن والاستقرار الذي يشهده العراق حاليا هو نتيجة اقتدار المرجعية وتدبير وستراتيجية رجال الدولة والنضال الملحمي للقوات المسلحة”.