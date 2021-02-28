وزير صحة كوردستان : وصول الوجبة الأولى من لقاح كورونا غداً والثانية مطلع آذار

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي ، اليوم الاحد ، عن وصول اول وجبة من لقاحات كورونا التي منحتها الصين للعراق ، الى إقليم كوردستان ، ليلة غد الاثنين ، مشيراً الى انها عبارة عن 5 آلاف لقاح ، لافتاً الى ان من المنتظر وصول الوجبة الثانية مطلع مارس / آذار المقبل .

د.برزنجي ادلى بهذا التصريح على هامش مراسيم افتتاح مشفى لالاڤ في العاصمة أربيل وهي الاكبر من نوعها للعناية المركزة بالمصابين بفيروس كورونا المتحور.

وكانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية أعلنت ، اليوم الأحد، تحميل الطائرة العراقية المتواجدة في الصين، بأولى وجبات لقاح «كورونا» وستصل يوم غد الاثنين .

وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، أوضح بالقول ان حصة الإقليم من هذه الوجبة من اللقاحات هي 5 آلاف لقاح ، قسم منه سيخصص للمواطنين الصينيين المقيمين في إقليم كوردستان.

وتابع ، سيتم تطعيم شرائح معينة بهذه اللقاحات بعد اجراء اختبارات وفحوصات . مردفاً بالقول ان من المتوقع وصول وجبة أخرى الى إقليم كوردستان مطلع الشهر المقبل.

كما أشار د.برزنجي الى ان معظم الإصابات الجديدة بكورونا في الإقليم هي من النوع المتحور للفيروس ، داعياً المواطنين الى التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء.

وفيما أشار الى اهمية افتتاح مشفى لالاڤ في العاصمة أربيل التي تعتبر الاكبر من نوعها ، للعناية المركزة بالمصابين بفيروس كورونا المتحور ، أشار الى انها ستساعد القطاع الصحي كثيراً في مواجهة كورونا ، مردفاً بالقول الا انها لن تكون البديل عن إجراءات الوقاية.