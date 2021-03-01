أسلحة وأعتدة وغلق مطاعم مخالفة حصيلة عمليات أمنية في بغداد

ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين وضبطت أسلحة غير مرخصة واعتدة، فيما أشارت إلى أنها أغلقت عدداً من المطاعم المخالفة لقوانين اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقالت العمليات في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن «فرقة المشاة السادسة، واصلت تنفيذها للعمليات الاستباقية بهدف تأمين حماية قاطع مسؤوليتها، حيث تـــــم إجراء عمليات البحث والتفتيش فـــــي مناطق شمالي وغربي بغداد، أسفرت عــن ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال عــدد مــــن المتهمين وفـــــــق مواد قانونية مختلفة».

وأضاف البيان، «تستمر فرقة المشاة الحادية عشرة بتأمين الحماية لـ64 مركزاً انتخابياً، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بالمخدرات».

وتابع، «ونفذ اللواء 27 عمليات بحثاً وتفتيشاً ضمن قاطع مسؤولية اللواء، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء العراقي، فضلاً عن الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة في الطرق الرئيسة والفرعية».

ولفت البيان، إلى أنه «كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على 17 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهمون بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وأدوات تعاطيها، فيما تم ضبط أسلحة غير مرخصة عند البعض منهم، واعتقال متهمين اثنين بعد قيامهما برمي رمانة صوتية على دار أحد المواطنين إثر خلاف شخصي بينهم، فضلاً عن تنفيذ واجب إسناد للجان فرض الغرامات على المخالفين لحظر التجوال الجزئي».

وأشار البيان إلى أنه «واصلت القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، وغلق عدد من المطاعم والقاعات المخالفة لتعليمات اللجنة الصحية العليا، وضبط أسلحة غير مرخصة واعتدة مختلفة، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة».