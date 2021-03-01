إحباط 3 محاولات لابتزاز نساء

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، احباط ثلاث محاولات ابتزاز الكتروني لنساء في محافظات نينوى والأنبار وكركوك.

وقالت الوزارة في بيان إن «الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بعمليات منفصلة أحبطت ٣ حالات ابتزاز الكتروني في محافظات نينوى والأنبار وكركوك».

وبيّنت المجتمعية أن «العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من نساء عبر خطها الساخن (497) أدعين فيها تعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص، حيث قاموا بتهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة، وفي الأثناء استطاعت الشرطة المجتمعية من مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم، واتخذت بحقهم الإجراءات الأصولية اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات النساء».