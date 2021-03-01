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القنصلية الامريكية في اربيل تستذكر نضال البارزاني الخالد في السنوية الـ 42 لرحيله

استذكرت القنصلية العامة الامريكية في أربيل ، السنوية الـ 42 لرحيل القائد الكوردي التأريخي الخالد مصطفى بارزاني ، الذي يصادف اليوم الأثنين الأول من مارس/آذار ، قائلة ان حياة وإرث ملا مصطفى_بارزاني لا يزال يُذكر حتى يومنا هذا .

وجاء في تغريدة على حساب القنصلية الرسمي في تويتر : ” اليوم ، نستذكر حياة وإرث ملا مصطفى_بارزاني (1903-1979) ، الذي لا يزال يُذكر حتى يومنا هذا لمساهماته الرائعة في خدمة إقليم كوردستان العراق والشعب الكوردستاني”.

هذا ويصادف اليوم ، 1 مارس / آذار ، الذكرى السنوية الـ 42 لرحيل القائد الكوردي التأريخي  الخالد مصطفى بارزاني ، الذي كرس كل سنين حياته لخدمة شعبه والدفاع عن حقوقه المشروعة ، ولم يتوانى يوما عن تقديم اكبر التضحيات في سبيل كوردستان وشعبه .

البارزاني هو قدر الأمة الكوردية ، هكذا يصف المفكر مسعود محمد وجود البارزاني الخالد في تاريخ الأمة الكوردية ، فبعد مرور أكثر من قرن على ميلاد الزعيم الكبير و42 عاماً على رحيله ، ما زال حاضرا بيننا بنهجه وإنجازاته والأحداث التاريخية في حركة التحرر القومي الكوردي التي ارتبطت بشخصه ، والبارزاني الذي قاد الحركة التحررية الكوردية لعقود ، هو صاحب مقولة إن الثورة والحرب ضد الحكومات لا يعني الحرب ضد شعوبها لأن الحكومات تذهب والشعوب باقية.

و قاد هذا القائد التأريخي الحركة التحررية الكوردية في ظروف ما كان لغيره ان يتجاوزها بحكمة وبصيرة وشجاعة نادرة ميزته عن غيره من الزعماء الذين قادوا نضال شعوبهم.

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