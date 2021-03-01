الموارد تعلن نجاح الخطة الزراعية الشتوية رغم انحسار الأمطار

أعلنت وزارة الموارد المائية، نجاح خطة الإرواء في عموم العراق، نافية وجود أي مشكلة في توزيع الحصص المائية على المحافظات.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقت (المدى) نسخة منه، انها “تنفي نفيا قاطعا حدوث أي مشكلة في توزيعات الحصص المائية في كافة المحافظات”. الوزارة أضافت في بيانها، أن “الخطة الزراعية الشتوية تسير بانسيابية عالية ونسبة الارواء تجاوزت 100% على الرغم من انحسار الامطار”.

وتمكنت الوزارة من “إيصال المياه لأبعد نقطة في ذنائب الأنهر والجداول في عموم المحافظات” حسب البيان، معلناً “نجاح خطة الإرواء وبالتالي نجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي أسوة بنجاح خطة الموسم الصيفي السابق”.

ويواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، بينما تقوم جارتاه إيران وتركيا ببناء سدود جديدة.

وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق البالغ عددهم 41 مليون نسمة الآن 71 مليار متر مكعب من المياه.

وفي 2035 سيصل عدد السكان الى أكثر من خمسين مليوناً فيما من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية الى 51 مليار متر مكعب سنوياً بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود.