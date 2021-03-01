برلماني عراقي يطالب البنك المركزي بكشف مصير 6 مليار دولار من عائدات بيع النفط

طالب نائب في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، البنك المركزي العراقي بكشف مصير 6 مليار دولار من عائدات بيع النفط، خلال الشهرين الماضيين.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي في بيان إن «البيانات والأرقام أشارات إلى أن إيرادات الدولة الشهرية من بيع النفط تزيد عن 4 مليار دولار، بينما لم تصل مبيعات البنك المركزي خلال نفس الفترة إلى أكثر من مليار دولار شهرياً».

مبيناً أن «بيع البنك المركزي للدولار يوفر السيولة بالدينار وهو حسب إعلانات بيع البنك المركزي للفترة الماضية لم يتجاوز المليار دولار، وما تبقى من الإيرادات النفطية 3 مليار دولار شهرياً يفترض بأنها لم تستبدل بالدينار العراقي وتمثل وفرة دولارية تنعكس على زيادة احتياطي البنك المركزي مما يتطلب بيان وتوضيح حول هذه المعادلة المالية».

مازن الفيلي

وتابع الفيلي، أن «المعلومات الواردة إلينا والبيانات المنشورة في موقع البنك المركزي تشير إلى أنه لم يبع خلال فترة شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام سوى كميات صغيرة من الدولار لا تصل بمجموعها إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار».

مشيراً إلى أن «البنك المركزي باع في مزاده خلال شهر كانون الثاني ما مقداره (490,169) دولار، في حين كانت المبلغ المباع في شهر شباط مليار و19 مليون دولار».

وذكر أن «التدقيق في أرقام مبيعات النفط وما تم بيعه من الدولار في مزاد البنك المركزي يبين بصورة لا لبس فيها وجود مبلغ أكثر من 6 مليارات دولار لم يتم عرضها في المزاد ما يعني أنها ينبغي أن تنعكس في زيادة احتياطي البنك المركزي ما يتطلب التوضيح و البيان من قبل الحكومة».