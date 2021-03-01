Posted on by

عالية نصيف تطالب إدارة شبكة الإعلام العراقي بالكشف عن أسباب حذف لقاء كريم الماهود مع قناة العراقية من اليوتيوب

طالبت النائبة عالية نصيف إدارة شبكة الإعلام العراقي بالكشف عن أسباب حذف لقاء كريم الماهود مع قناة العراقية من اليوتيوب ومن هي الجهات السياسية والدينية والدول التي ضغطت من أجل حذف اللقاء .

وقالت في بيان اليوم :” ان شبكة الإعلام العراقي هي مؤسسة حكومية لكل العراقيين، ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في قراراتها ” ، متسائلة :” الى أي مستوى وصلنا عندما تتجرأ دول على التدخل في قرارات مؤسسة اعلامية عراقية رسمية تمول من الدولة؟ “.

وشددت نصيف على ” ضرورة أن تخرج إدارة الشبكة عن صمتها وتكشف للشعب العراقي عن هوية الجهات السياسية والدينية والدول التي ضغطت من أجل حذف لقاء كريم الماهود وأسباب حذف اللقاء “.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close