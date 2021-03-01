عالية نصيف تطالب إدارة شبكة الإعلام العراقي بالكشف عن أسباب حذف لقاء كريم الماهود مع قناة العراقية من اليوتيوب

طالبت النائبة عالية نصيف إدارة شبكة الإعلام العراقي بالكشف عن أسباب حذف لقاء كريم الماهود مع قناة العراقية من اليوتيوب ومن هي الجهات السياسية والدينية والدول التي ضغطت من أجل حذف اللقاء .

وقالت في بيان اليوم :” ان شبكة الإعلام العراقي هي مؤسسة حكومية لكل العراقيين، ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في قراراتها ” ، متسائلة :” الى أي مستوى وصلنا عندما تتجرأ دول على التدخل في قرارات مؤسسة اعلامية عراقية رسمية تمول من الدولة؟ “.

وشددت نصيف على ” ضرورة أن تخرج إدارة الشبكة عن صمتها وتكشف للشعب العراقي عن هوية الجهات السياسية والدينية والدول التي ضغطت من أجل حذف لقاء كريم الماهود وأسباب حذف اللقاء “.