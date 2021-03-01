مشاهدات عن الطبيعة

د. حسن كاظم محمد

تمهيد: غرفة الضيوف مطلة على حديقة واسعة وجميلة، ترتادها أشكال مختلفة من الطيور، مع اهتمام مستمر بتغذيتهم بالحبوب الملائمة، المعلقة في اسطوانة مشبكة للبلابل والعصافير، وأخرى تُـنشر على (الـثـيّـل) للطيور الأخرى. غرفة النوم مشهدها الأمامي يطل على باحة شبه دائرية من عدة بيوت. مرت فترة برد وهطول ثلوج وأنا في المملكة المتحدة. أتطلع نحو الحديقة وطيورها مبكراً ومتابعا الجانب الآخر عند خروج العاملين إلى أعمالهم صباحاً.

القصيدة:

أَزيح اْلپـرْده وفْـتَح فَـرْدَةِ اْلشِـبّـاچ

أَشِمّ اْلهَـوه وجْـرَع گـرْصَة اْلبـردَه

مُطـْـرَتْ وَفُـر لِـيلـو وْبـدِّلَت أَلـوان

اخْـتِفَـه اخْـضَر وَبْـيَض بِـدَه يِتْحَدّه

سَــيّـارات كُـلْهَـه تْـلـوِّنَـت أبْــيَـض

أبَـد مَگـدر اْمَـيّـِز وِحْدَه عَن وِحْـده

تايـَر طُــمَـس گـد الشِـبِـر دَوَّخْـنـي

أَكْـرُف ثَـلِج شَيل وْدَفِع مِن بَـعْـدَه

دور إِيـجـابي أدَّو مُعـْـظـم لْـخُـوّان

كُـل واحــد إِجـانَـه بْـكامِـل اْلـعـِـدَّه

نـوبَه ما گـدَرْنَـه اْلـمشْكلِه نْحِـلهَه

تَـكسي الـمَنطـقـه هوَّ لْـيحِـل شِـدَّه

طـير أبـْيَـض وْأسود زارو اْلـثـَيّـل

نـِبشَو بِثّـَلج يِـردون حَـب خُـرْدَه

***

بَـعـْـدَيـن اْلمُطَر غَـيّر الچان وراح

طِـلع أخْـضَـر اْلـثـيّـل وَبْيض تْعَـدّه

أشَعّـة شَـمِس مِن اشْرِقَت عَ ثّـيّـل

حَـريـر تْـحَـوّل وْزولـيّـه مِـمـتَــدّه

بـَيّـن وَرِد أَصـفَــر وَحْـمَـر يـلالي

وريـحَة مِـسـِچ مِن بْعـيد تِـتْـوَدّه

***

جَـتّي طْـيور حِـلْوه مْـلـَوِّنه تْـغَـرِّد

چَـنْهَه تْگـول جَـينَه اْلـيوم نـِتْغَـدّه

بِـدَه عِـدْهُم نَگِـر ومْشاجَر وعَركه

طْـيور اْلحُـب غَـزَلْهَه ثابِت بْوَعْدَه

طَـبَّـيـت بْـنِقـاش وْياهُم بْـلا خـوف

عَـيـن بْعَـيـن كُـلمَـن مِلـتـِزِم حَـدَّه

وِذا مَيْـريحك لّي شِفـتَه مِن عِـدْنه ؟

رِد الـپـرده والـشبّــاچ هَــم سِــدّه

وإلى اللقاء