ميسان: اعتقال 36 شخصاً

ألقت شرطة محافظة ميسان، أمس، القبض على 36 متهماً بجرائم مختلفة، من بينهم متهمون، بالإرهاب.

وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان، أنه «ألقت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت القبض على 36 متهماً مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة من بينهم مطلوبون بالإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية».

وأضاف البيان، «وقالت مديرية الشرطة، إن مفارز قسم شرطة حطين، تمكنت من إلقاء القبض على 36 متهماً مطلوبين وفق قضايا جنائية مختلفة من بينهم متهمون وفق قانون مكافحة الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يُعرف بالدكة العشائرية، والاخرون تم اعتقالهم وفق جرائم القتل العمد والإيذاء والشروع بالقتل بالإضافة إلى متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية».

وتابع البيان، أن «المتهمين تمت إحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم».