هدوء حذر في الناصرية بعد نزول الجيش ومهلة قدمها المتظاهرون

ذي قار/ حسين العامل

أفاد مصدر أمني، أمس الأحد، ببدء انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع ذي قار بدلاً من قوات مكافحة الشغب.

وقال المصدر إن “الانتشار جاء بتوجيه مباشر من المحافظ عبد الغني الأسدي، استجابة لمطالب المتظاهرين”.

وطالب المحتجون في ذي قار، السبت، بانسحاب قوات الشغب وانزال الجيش العراقي منعا لوقوع أي صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وعلى اثر ذلك انسحب المتظاهرون من جسر النصر الى ساحة الحبوبي.

كذلك امهل المتظاهرون، الحكومتين المركزية والمحلية مهلة 72 ساعة لاعلان نتائج التحقيق بجرائم قمع المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم المتضمنة تكليف محافظ مدني لإدارة المحافظة بدلا عن الاسدي.

وتلا احد المتظاهرين بيانا امام مبنى ديوان محافظة ذي قار طرح فيه 10 مطالب تضمنت:

1- الكشف عن الجهة التي اصدرت الاوامر بقتل المتظاهرين.

2ــ التحقيق ومحاسبة الضباط والأفراد الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.

3ـ إقالة قائد شرطة ذي قار فوراً.

4ـ تكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة شباب ساحة الحبوبي.

5ـ التحقيق مع المحافظ المقال ناظم الوائلي .

6- فتح تحقيق بملفات الفساد وإهدار المال العام في ذي قار.

7 ــ الإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة في ذي قار.

8. إقالة المدراء والفاسدين والمتحزبين في دوائر الدولة.

9ــ الضغط على هيئة النزاهة والقضاء بالكشف عن ملفات الفساد الموجودة في رفوف هيئة النزاهة.

10_ـ إلغاء التهم الكيدية والاعتقالات التعسفية.

بدورهم، اكد ناشطون في تظاهرات الناصرية مواصلة التظاهر لحين تحقيق كامل مطالبهم وقال احد الناشطين لـ(المدى) ان “التظاهرات متواصلة”، مشددا على ضرورة تنصيب محافظ مدني كفوء ونزيه ويتمتع بقدرات تسهم باحتواء الازمات وادارة المحافظة وتلبية متطلباتها من الخدمات وفرص العمل”.

واشار الناشط المدني الذي فضل عدم ذكر اسمه الى ان “هناك رغبة عند قطاع واسع من المتظاهرين حول ترشيح الشيخ حسين الخيون شيخ عام عشائر عبودة لمنصب المحافظ فضلا عن ترشيح عدد من الاكاديميين المعروفين بنظافة اليد والمقدرة على ادارة المحافظة”.