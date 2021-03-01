هل ستخرج الحكومة المؤقتة الجديدة ليبيا من أزمتها المستمرة؟

حسن منصور، كاتب وصحفي ليبي مستقل

احتفل الليبيون خلال الأسبوع الماضي وخاصة يوم 17 فبراير بالذكرى العاشرة للأحداث التي أطاحت بالزعيم الراحل العقيد معمر القذافي . العقد الذي أعقب التغيير العنيف للسلطة لم يجعل ليبيا أقرب إلى النتيجة المرجوة . وبدلاً من ذلك انزلقت البلاد في حروب واضطرابات اقتصادية لا نهاية لها لم تتوقف عواقبها عن ابتلاع ليبيا حتى وقت قريب .

وفي يونيو 2020 بعد أن أقر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بوقف إطلاق النار، كثفت الأمم المتحدة جهودها لحفظ السلام واستئناف العملية السياسية . قفزة بدأتها ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومهدت الطريق أمام منتدى الحوار السياسي الليبي لحل تدريجي للمأزق الذي وجدت ليبيا نفسها فيه بعد ما يقرب من عام ونصف من عدم الاستقرار ووقف الأعمال العدائية . منذ الاجتماع الأول في تونس في أوائل نوفمبر 2020 وحتى الاجتماع الأخير الذي عُقد في جنيف في فبراير يعمل 75 عضوًا في المنتدى يمثلون المجتمع الليبي بأكمله على تحديد مصير الأمة التي أنهكتها الحرب .

وأخيرًا وللمفاجأة الكبيرة للعديد من المراقبين الأجانب المطلعين على الأجندة الليبية تمكن المشاركون في المنتدى من الاتفاق بجهد ضئيل على قوائم المرشحين المحتملين لمناصب في الحكومة الانتقالية التي من المفترض أن تحل محل الإدارتين المتنافستين في طرابلس والبيضاء. وبذلك أنجز الممثلون مهمتين رئيسيتين: ملء الفراغ الشرعي لحكومة الوفاق الوطني المشروط بانتهاء اتفاقية الصخيرات، وكذلك إنهاء الصراع الشرس على السلطة ووضع تنفيذ الإصلاح تحت إشراف دولي.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين الفائزة المكونة من رئيس مجلس الرئاسة ونائبيه ورئيس الوزراء بدت مختلفة تمامًا عن توقعات الكثيرين. أعطى التصويت انتصارا للسياسيين ذوي الشهرة القليلة ليس فقط بين المحللين الأجانب ولكن حتى الليبيين أنفسهم. وتولى محمد يونس المنفي وهو دبلوماسي سابق رئاسة المجلس الرئاسي فيما تولى عبد الله اللافي وموسى القوني منصب نائبته. بدوره تم تعيين عبد الحميد الدبيبة وهو رجل أعمال ليبي بارز ينحدر من عائلة نافذة في مدينة مصراتة رئيساً للوزراء. ومن المفترض أن يشرف الدبيبة على تعيين الوزراء وتشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية التي ستقود ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وإجراء الانتخابات العامة هو المهمة الأساسية للحكومة الجديدة إلى جانب إصلاح القوات المسلحة مما يعني ضمناً بشكل أساسي توحيدها ، فضلاً عن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الشرعية والقضاء عليها. من أجل تحقيق هذه المهمة الطموحة وهو أمر فشل أسلافها في القيام به منذ عام 2015 يجب على القادة الحاليين في الحكومة المؤقتة بذل قصارى جهدهم مع الأخذ في الاعتبار أن أي مظهر من مظاهر التحيز أو المغازلة مع القوى الأجنبية على حساب تطلعات الأمة يمكن أن يقضي على كل ما تحقق من تقدم وتشعل الصراع من جديد.

يجب أن تظل هذه الاعتبارات في جميع الأوقات على رأس جدول أعمال السلطات الانتقالية حيث يبدو أن العديد من اللاعبين المحليين المؤثرين غير راضين تمامًا عن التوزيع الحالي للسلطة وتعيين أشخاص “غير مرغوب فيهم” في المناصب العليا. ومن بين هؤلاء “غير المرغوب فيهم” عبد الحميد الدبيبة الذي ينحدر من مدينة مصراتة. بعد ثورة 2011 استغلت المدينة الميناء البحري وسهولة الوصول إلى ميزانية الدولة لتحقيق الاستقلال الفعلي وبناء جيش من الميليشيات العديدة والمجهزة تجهيزًا جيدًا. من المقبول عمومًا أن الجماعات المصراتية هي التي قدمت مساهمة حاسمة في رفع الحصار عن طرابلس في عام 2020 وإجبار خليفة حفتر على سحب قواته من غرب ليبيا. كان انتخاب الدبيبة منطقيًا فقط لأنه يمثل نتيجة الصراع الذي انتهى لصالح تحالف لعب فيه مصراتة دورًا رئيسيًا.

وهناك ظرف آخر قد يتسبب في مداعبة النخب في شرق ليبيا الذين ما زالوا يتذكرون مرارة الهزيمة. عائلة الدبيبة لديها علاقات وثيقة مع القيادة التركية وشخصيا الرئيس أردوغان. على وجه الخصوص علي الدبيبة ابن عم رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة ورئيس بلدية مدينة مصراتة (1989-2011) الذي ترأس منظمة تطوير المراكز الإدارية ومنح الشركات التركية 19 مليار دولار في عقود البناء الليبية خلال فترة ولايته. ولا تزال قضية تورط تركيا تشكل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات بين أطراف الصراع. دعمت أنقرة بنشاط حكومة الوفاق الوطني في القتال ضد الجيش الوطني الليبي حيث أرسلت الآلاف من المرتزقة والمعدات العسكرية والمستشارين إلى ليبيا. أدرج الجيش الوطني الليبي مرارا انسحاب القوات التركية كشرط للمصالحة الوطنية. إضافة إلى ذلك كاد علي الدبيبة أن ينجح في تخريب عمل منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس بعد محاولته رشوة المشاركين فيه لجعلهم يصوتون لابن عمه. وأثار هذا الحادث ضجة من الجمهور الليبي مما أجبر الأمم المتحدة على فتح تحقيق مع أعضاء المنتدى.

وفي هذا الصدد سيواجه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولين آخرين في الحكومة المشكلة حديثًا تحديًا صعبًا يتمثل في تلبية توقعات الشعب الليبي والمجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة للأجهزة الحكومية إلا أنها لم تغير في الواقع ميزان القوى حيث أبقت أولئك الموالين للحلفاء الراسخين لحكومة الوفاق الوطني داخل هيكل القيادة، فقد همشوا الخلافات القائمة بين الأطراف المتحاربة مما سمح بإطالة أمد الهدنة الهشة وإعادة إطلاق العملية السياسية.

وفي المستقبل القريب يجب على قادة ليبيا الحاليين أن يجعلوا من أولوياتهم التقليل من إملاءات تركيا أو الغرب ، وإذا أمكن ، منع المزيد من التدخل ، وكذلك الحفاظ على شفافية الحكومة المؤقتة قبل الانتخابات العامة. حتى أدنى تراجع عن الحياد والاستقلال –المبدأين اللذين يبدو أن الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد المنفي حريص على التمسك بهما– قد يترتب عليهما عواقب كارثية ويؤديان إلى تأخير غير محدد في تسوية الصراع الليبي.