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وزيرة الهجرة تبحث مع السفير القطري قيام الجمعية الخيرية القطرية بتشييد الدور واطئة الكلفة للعائدين

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 التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة  إيفان فائق جابرو بسعادة السفير القطري لدى العراق خالد حمد السليطي، وبحث الجانبان دعم ستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات اللازمة للمدن المحررة وإمكانية قيام الجمعية الخيرية القطرية بتشييد الدور واطئة الكلفة لتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم .

 وذكرت السيدة الوزيرة خلال اللقاء ان ” المرحلة الراهنة تستدعي تظافر الجهود المحلية والدولية وخاصة من قبل الاشقاء العرب حيال دعم الاستقرار في المدن المحررة “.

 وتابعت جابرو ان ” الحكومة ممثلة بالوزارة تتطلع الى دور اكبر والمزيد من الجهود الدولية لاعادة الحياة الى المدن المحررة بعد قيام الوزارة بإغلاق اغلب المخيمات واعادة الاسر النازحة بصورة طوعية وامنة لمناطق سكناهم الاصلية “.

 من جانبه ثمن سعادة السفير القطري خالد السليطي الجهود القياسية التي  تبذلها وزارة الهجرة في ارساء دعائم الاستقرار في المدن المحررة، مبديا استعداد بلاده لدعم تلك الجهود وذلك من خلال اقامة عدد من المشاريع في تلك المدن وعن طريق الجمعية الخيرية القطرية التي ستدعم هذه المناطق من خلال بناء الدور واطئة الكلفة لإسكان العائدين الذين تهدمت منازلهم، بالإضافة إلى اقامة مشاريع خدمية في مناطقهم .

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