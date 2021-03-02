أنشيلوتي بعد فوز إيفرتون أمام ساوثهامبتون: حلمنا التأهل إلى الدوري الأوروبي

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون سعادته بعد الفوز في مباراة الأمس أمام فريق ساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفاز إيفرتون بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “لقد كان أسبوعًا جيدًا للغاية، وأداء جيد جدًا، أقدر العمل الجماعي حقًا”.

وأضاف: “لقد ركزنا على الدفاع، وكان لدينا مزيج جيد في الهجوم، كان الأداء جيدًا وحققنا فوزًا مستحقًا بالفعل”.

وواصل: “ريتشارليسون موهبة رائعة، لقد قام بحركة جيدة وسجل الهدف وحقق الفوز لنا، لقد حصل الخصم على فرصة واحدة فقط، وكان بيكفورد جيدًا وآمن حقًا”.

وتابع: “نحن في حاجة إلى تحسين نتائجنا على أرضنا للقتال على التأهل الأوروبي، يمكن أن يساعدنا هذا الأداء والفوز في تحقيق تقدم أفضل بعد ذلك”.

وأردف: “حلمنا أن نكون ضمن المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم، نحن قريبون جدًا من ذلك، خاصة إذا فزنا يوم الخميس القادم (ضد وست بروميتش ألبيون)، لكن المشوار ما زال طويلًا”.

واختتم: “علينا أن نركز على هدفنا حتى النهاية وهو أن نلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل”.