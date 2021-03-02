الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية

منصور جهاني ـ أطلقت مؤسسة الفارابي السينمائية مظلة السينما الإيرانية التي تقام كل عام في أسواق السينما العالمية المتخصصة؛ في هذه الفترة من سوق الأفلام الأوروبية (EFM)، التي تقام تقريبًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعين، تتمتع بحضور نشط مع وجود 9 منظمات أفلام.

وينعقد أول سوق للأفلام الافتراضية لمهرجان «برلين» Berlinale السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021. هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها سوق برلين السينمائي فعليًا بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، عقب مهرجان كان السينمائي الدولي 2020 وغيره من الأحداث على مدار العام الماضي.

تشهد السينما الإيرانية في هذه الفترة حضورًا قويًا و “مظلة السينما الإيرانية” جنبًا إلى جنب مع مؤسسة فارابي سينما إلى جانب 9 منظمات أخرى ، بما في ذلك؛ “مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية”، “إلي إيمیج”، “مهرجان فجر السينمائي الدولي”، “الفن السابع”، “آي فيلم برو”، “معهد تجربة فن السينما الإيرانية”، “إيريماج”، “دار السينما الفارسية وتوزيع الأفلام “خلال هذه الفترة، سيعملان من سوق الأفلام الافتراضية في برلين.

يهدف وجود المؤسسات والشركات الإيرانية السينمائية الى توريد وتوزيع دولي للأفلام الإيرانية للأغراض التجارية والثقافية، والتواصل مع المهرجانات السينمائية الهامة، من أجل التعاون المشترك ، والعمل على تحديد مشاريع الإنتاج المشتركة ، وتوسيع التعاون بين المهرجانات إلخ…

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان برلين السينمائي الثاني والسبعون في الفترة من 9 إلى 20 يونيو 2021، بعد نهاية سوق الأفلام الأوروبية الافتراضية.