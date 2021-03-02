الفتح: المجاملات سياسية تحول دون الاطاحة بالعديد من المتورطين بالفساد

بين تحالف الفتح، الثلاثاء، وجود مجاملات سياسية تمنع فتح ملفات سياسية تخص شخصيات كبيرة، داعيا القضاء الى تطبيق القرارات الصادرة عنه بعيدا عن المحسوبيات والضغوطات.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير تعيبان ان “هناك ملفات سياسية تخص المال العام وباتت مفضوحة للرأي العام ومشخص المتورطين بها”.

وضاف ان “هناك مجاملات سياسية من قبل الكتل والاحزاب في كشف تلك الكتل او تطبيق العدالة بحق المتهمين بها واحالتهم للقضاء ومحاسبتهم”.

ودعا تعيبان الحكومة والقضاء والجهات الرقابية الى “اخذ دورهم ومحاسبتهم وتطبيق القرارات التي تصدر عنهم بحق تلك الشخصيات والحفاظ على المال العام”.