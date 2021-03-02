حزب الشعوب الديمقراطي HDP في الذكرى السنوية الـ 42 لرحيل البارزاني الخالد : ننحني تقديراً لنضاله

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي HDP في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) ، اليوم الاثنين ، انه يستذكر بتقدير واعتزاز نضال البارزاني الخالد.

في الذكرى السنوية الـ 42 لرحيل القائد التاريخي الكوردي مصطفى البارزاني ، نشر حزب الشعوب الديمقراطي HDP على حسابه في تويتر ، ” في الذكرى الـ 42 لرحيل (ملا مصطفى بارزاني) الخالد ننحني تقديراً لنضاله ونستذكره بفخر واعتزاز .. فلترقد روحه بسلام”.

ويصادف اليوم ، الاول من مارس / آذار ، الذكرى الـ 42 لرحيل القائد الكوردي التأريخي الخالد مصطفى بارزاني ، الذي كرس كل سنين حياته لخدمة شعبه والدفاع عن حقوقه المشروعة ، ولم يتوانى يوما عن تقديم اكبر التضحيات في سبيل كوردستان وشعبه .