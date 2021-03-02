حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

كشف المنتج المصري عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، حقيقة تدهور صحة الزعيم بعد نشر أخبار عن تعرضه لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن عصام قوله : “ما تردد بشأن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنواتٍ طويلة، كلام عارٍ تمامًا عن الصحة”.

وأعرب عصام إمام، عن استيائه الشديد، من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة.

واضاف إن “عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقًا كما يردد البعض”.

وتابع “الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حاليًا”.

وطالب عصام إمام الجميع بمراعاة شعور أسرته، وناشد الجمهور، بعدم تداول الشائعات التي تدور حول عادل إمام.