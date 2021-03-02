خلية الأزمة البرلمانية توصي الحكومة بمراعاة ذوي الدخل المحدود أثناء الحظر

عقدت خلية الازمة النيابية، أمس، اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، واقترحت عدداً من التوصيات لمواجهة فايروس كورونا.

واكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وهو رئيس خلية الأزمة النيابية، أن وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية تضامنية مشتركة تشمل كل الجهات العليا في البلاد، مبدياً سعي مجلس النواب لتشريع قانون مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل للقاح لكل فئات المجتمع، داعيا الحكومة الى وجوب مراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة والمتعففة وذوي الدخل المحدود عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي. ودعا الاجتماع وزارة المالية للإسراع بتوفير السيولة المالية اللازمة والكافية الى وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات، واتخاذ الاجراءات ذات الصلة من قبل مجلس النواب عبر تشريع القوانين والقرارات التي تخدم صحة المواطن، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية في التنسيق اللازم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد مع الشركات المنتجة وتسهيل وصولها الى داخل البلد.

وأوصت الخلية بدعم مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة لمواجهة الوباء خاصة المتعلقة منها بالحظر الكلي او الجزئي، ومراعاة في هذا الشأن توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن خلال الظرف الراهن، اضافة الى استمرار الدراسة الالكترونية وجعل الامتحانات النهائية حضورية خصوصا للدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري.