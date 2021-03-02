رئيس إقليم كوردستان يصف إقرار قانون الناجيات الإزيديات بالبداية الهامة ويدعو لتطبيق كافة نقاطه

وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الشكر لكافة الكتل في مجلس النواب العراقي، بمناسبة التصويت على مشروع قانون الناجيات الإزيديات، ووصف تلك الخطوة ببدايةٍ هامة لتعويض أخواتنا وأخوتنا الإزيديين وتطمينهم إلى أن حياتهم وحمايتهم محور اهتمامٍ واكتراث.

ودعا رئيس إقليم كوردستان، إلى الإسراع في تنفيذ جميع النقاط التي يضمها القانون، مشيراً إلى تمكن مكتب المختطفين الإزيديين حتى الآن من تحرير 3545 امرأة ورجلاً وطفلاً إيزيدياً، ومؤكداً مواصلة العمل وبكل الطرق على تحرير وكشف مصائر الإيزيديين الـ2768 الذين مازالوا مفقودين.



وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة المصادقة على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات في مجلس النواب العراقي، أتقدم بالشكر لكل الكتل النيابية العراقية. إن هذه خطوة وبداية مهمة لتعويض أخواتنا وإخواننا الإيزيديين وطمأنة لهم بالاهتمام بحمايتهم وحياتهم.

ندعو إلى الإسراع في تنفيذ جميع النقاط التي يضمها القانون، لأن أحوال جميع ناجياتنا الإيزيديات وأولادهن وعوائلهن تستدعي المساعدة العاجلة متعددة الجوانب.

لقد تعرضت أخواتنا وإخواننا الإيزيديون إلى إبادة جماعية كبيرة للغاية والی وحشية قصوى من خلال خطف نسائهم وأطفالهم والقتل الجماعي لرجالهم، فضلاً عن التدمير الكبير لمنطقة سنجار وأطرافها وتشريد غالبية السكان الإيزيديين، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من الاهتمام والقرارات لكي يطمئن الإيزيديون كافة إلى أن بمستطاعهم العودة مطمئنين إلى منطقتهم وإلى أن يد الإعمار وتوفير الخدمات ستبلغ منطقتهم، والخطوة المهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف تتمثل في تنفيذ جميع بنود اتفاقية سنجار.

وقد استطعنا عن طريق مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين حتى الآن تحرير ٣٥٤٥ امرأة ورجلاً وطفلاً إيزيدياً، ونؤكد لأخواتنا وإخواننا الإيزيديين بأننا، وكواجب علينا، سنواصل وبكل الطرق العمل على تحرير وكشف مصائر الإيزيديين ال٢٧٦٨ الذين مازالوا مفقودين.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان