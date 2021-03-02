زيدان: كنا نستحق أكثر من نقطة مع ريال سوسيداد

علّق المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد، على تعادل فريقه أمام فريق ريـال سوسيداد، في الدوري الإسباني.

ريـال مدريد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله أمام سوسيداد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الاثنين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لقد لعبنا مباراة جيدة، لقد كانت لدينا فرص في الشوط الأول ولم يكن من الممكن التسجّيل، لقد خسرنا نقطتين على أرضنا، وهذا حدث لأن كان هُناك مُنافس جيدًا جدًا”.

وأضاف: “تغيير أسلوب اللعب؟ لم أكن سعيدًا بالضغط علينا، بعد 15 دقيقة غيرنا طريقة لعبنا مرة أخرى، وسارت التغييرات بشكل جيد في المباراة، لم أحب الضغط الذي مارسوه علينا، لقد تغيرنا سريعًا، وسيطرنا على المباراة، من المؤسف أننا سنحت لنا ثلاث فرص في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، وسجلنا هدفًا واحدًا فقط”.

وواصل: “أنا أرى أننا كنا نستحق المزيد، نحن نستحق اليوم أكثر من نقطة، وخاصًة مع الفرص التي خلقناها، إذا سجلنا في الشوط الأول، لكانت تغيرت الأمور، كنا نريد تحقيق الانتصار الخامس على التوالي، ولكن الآن علينا الاستمرار، لأن لا يزال هُناك المزيد من المباريات”.

وأكمل: “كل الفرق هذا الموسم، تُهدر نقاطًا، نحن نعلم أنّ علينا أنّ نضيف المزيد من النقاط، وهذا ما سنحاول القيام به، لا تزال هُناك الكثير من النقاط مُتبقية”.

وتابع: “اليوم لعبنا مباراة جيدة، لا أعرف ما إذا كانت المباراة الأفضل، لأن الأفضل كان تحقيق الفوز، أنا مُنزعج لأن اللاعبين بذلوا مجهودًا جيدًا ولم نحقق الفوز، ولكن علينا أنّ نكون سعداء بما نفعله، وخاصًة طريقة سيطرتنا على المباراة”.

وأردف: “اليوم قمت ببعض التغيرات لأننا كنا نريد هدف، ولأن بعد ساعة من اللعب اللاعبون شعروا بإجهاد كبير، أولئك الذين شاركوا، قدموا أداءً جيدًا، نحن سنكون هادئين، اليوم لعبنا مباراة جيدة، ولكننا خسرنا نقطتين هامتين”.

وأتم تصريحاته بالحديث عن المباراة القادمة ضد أتلتيكو مدريد في الديربي: “سنذهب إلى المباراة بنفس طريقتنا، لا نُغير شيئًا، لأننا سنلعب ضد صاحب المركز الأول”.