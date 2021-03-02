سيميوني عن احتفال فيليكس: أحب تمرد اللاعبين.. وهكذا سنواجه ريال مدريد!

علّق دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد على احتفال ورد فعل لاعبه جواو فيليكس بهدفه أمام فياريـال، كما تحدث عن مواجهة الديربي القادمة أمام ريـال مدريد.

وفاز أتلتيكو مدريد على فياريـال (2-0) وأحرز جواو الهدف الثاني وأشار بعلامة الصمت احتفالاً بهدفه، وعادة ما يقصد بذلك الاحتفال الرد على التشكيك في قدرات اللاعب.

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فياريال فريق يلعب كرة قدم رائعة دائمًا، لقد لعبوا بشكل جيد في الشوط الأول وفي الثاني وضعنا أنفسنا بشكل أفضل، بحثًا عن التفوق العددي”.

وأضاف: “نظرًا لحاجتهم للفوز، فمن المنطقي أنه مع وجود عدد من اللاعبين الجيدين لديهم، فستواجه خطرًا”.

وبشأن عدم استقبال الأهداف، استطرد مدرب أتلتيكو مدريد: “من كوننا أقوياء دفاعيًا، ننمي موهبة الفريق”.

وعن احتفال جواو، تابع سيميوني: “يجب أن نسأله، عندما يحين دوره في الكلام، اسأله!، لقد قدم مباراة رائعة وما احتجناه منه، لقد مضى وقت طويل منذ أن سجل جواو هدفًا، وأحب أن يتمرد اللاعبون ويسعون لأن يكونوا أقوياء، هذا مهم جدًا بالنسبة لنا”.

وتابع بعد سؤاله عما يعنيه احتفال جواو: “عندما تتاح لك الفرصة لتدوين ملاحظة (تجاه اللاعبين)، يجب أن تسألهم، سأسألهم في الجلسة التدريبية التالية، وبعد ذلك سأرى ما إذا كنت سأخبرك بالإجابات”.

وبشأن استبدال جواو فيليكس، رد سيميوني: “أحاول دائمًا تحقيق أقصى استفادة من كل لاعب”.

وأكد: “لقد لعبنا مباراة رائعة ضد فريق جيد جدًا، عانينا، وكان لديهم فرص تهديفية خطيرة بالضرورة وحققنا فوزًا مهمًا للغاية”.

وعن حصد النقاط في الليغا، شدد: “يجب أن نستمر في الخط الذي نحدده، كل الفرق لديها العديد من الاحتياجات وكلها تسعى إلى تحقيق الأهداف إنها بطولة تنافسية للغاية”.

وواصل سيميوني: “تعادلنا مع سيلتا في النهاية، وتعادلنا في ليفانتي عندما كانت لدينا فرصًا للفوز، وخسرنا أمام ليفانتي عندما سنحت لنا الفرص في الشوط الثاني، الفوز مرة أخرى يجعلنا قادرين على المنافسة بشكل أفضل”.

وعن الديربي أمام ريـال مدريد المقرر له الأحد المقبل، أردف : “بحماس كبير ورغبة في تحسين الأمور سنواجه منافسًا كبيرًا لكن يجب أن نتعافى جيدًا من هذه المباراة التي حققنا فيها فوزًا مهمًا للغاية”.

واسترسل سيميوني: “اعتبارًا من الغد سنبدأ في الاستعداد لما نفعله في الديربي، الليلة حققنا فوزًا مهم لكن لن نظل ننظر إليه، نأمل في المباراة القادمة أن نقدم نسخة أفضل”.

وإذا كان سيشاهد مباراة ريـال مدريد الليلة أمام ريال سوسيداد، أتم سيميوني: “نشاهد كرة القدم من الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا وإنكلترا، يوم الاثنين، الساعة 9:00 مساءً (الحادية عشر بتوقيت اربيل)، وقت جيد لمشاهدة مباراة رائعة”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني بـ58 نقطة، ويملك ريـال مدريد 52 نقطة في المركز الثالث، وبرشلونة ثانيًا بـ53 نقطة.