شجار داخل البرلمان على خلفية تهم فساد بحق أبو مازن

كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن سبب الشجار الذي شهدته جلسة البرلمان يوم أمس. وقال الجبوري في تدوينة على (توتير) إن “المشاجرة التي حدثت في البرلمان جرت بعد تقديم القيادي المؤسس في تحالف الصقور النائب مثنى السامرائي طلباً إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية في الاتهامات التي وجهها محافظ صلاح الدين عمار الجبر إلى المحافظ السابق والنائب الحالي أحمد الجبوري ابو مازن بسرقة مئات المليارات من الأموال العامة”.

وفي وقت سابق، أوضح النائب في البرلمان بختيار شاويس، ان “مناوشات كلامية حصلت بين نواب من محافظة صلاح الدين، وتحديداً بين النائب زياد الجنابي وأحمد الجبوري أبو مازن”.

وأضاف، أن “رئيس الجلسة عمل على تهدئة الأوضاع لاستمرارية الجلسة”. ونفى شاويس، “وجود تراشق الأحذية، واشتباك بالأيدي، كما متداول في وسائل الإعلام”.

وغادر رئيس البرلمان الجلسة على خلفية الشجار، بحسب مصادر من داخل البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مجلس النواب، صوّت في جلسته على قانون الناجيات الأيزيديات”.

وتابع البيان، “كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا”.