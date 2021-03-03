أسطورة كرة القدم البرازيلية يوثق لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا ويوجه نصيحة لمتابعيه (صورة)

وثق أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يوم الثلاثاء، لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام” صورة أثناء تلقيه اللقاح، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد.

وقال بيليه في المنشور الذي ظهر فيه وهو داخل إحدى المراكز الطبية لتلقي اللقاح، “اليوم كان يوما لا ينسى، لقد حصلت على اللقاح، الوباء لم ينته بعد”.

وأضاف “يجب أن نحافظ على الانضباط للحفاظ على الأرواح حتى يأخذ الكثير من الناس اللقاح”.

وتابع قائلا: “يرجى الاستمرار في غسل اليدين والبقاء في المنزل إن أمكن. عندما تخرج من فضلك لا تنسى كمامتك وحافظ على التباعد الاجتماعي”.

واختتم بيليه تدوينته قائلا: “سوف يمر هذا الوباء إذا استطعنا التفكير في الآخرين ومساعدة بعضنا البعض”.