استقالة وزيرين واعتقال 300 شخص شاركوا بحفل زفاف مخالف لاجراءات كورونا

أفادت وسائل اعلام أردنية، الثلاثاء، باستقالة وزيرين واعتقال 300 شخصا، شاركوا بحفل زفاف في منطقة بيرين في محافظة الزرقاء شمال البلاد، بمن فيهم العريس.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف، في بيان (2 آذار 2021)، ان “العريس الذي لم يكشف هويته، وصل إلى مزرعة استأجرها في منطقة بيرين لإقامة حفل زفافه، عبر طائرة مروحية، موضحا أن البحث جار عن صاحب المزرعة”.

واضاف، ان “العريس، تم تحويله إلى المركز الأمني لإيداعه القضاء المختص، فيما تم ضبط 300 شخص لمخالفتهم قيود كورونا”.

في بحث اخر يذكر ان “وزيرا العدل والداخلية الأردنيان استقالا عقب حضورهما مأدبة عشاء في مخالفة لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود فيروس كورونا”.

N.A