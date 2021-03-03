الكاظمي: مزاد العملة سيئ الصيت وأنهينا فساده

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، ضرورة عدم تعطيل الخدمات العامة وانجاز المشاريع، فيما دعا وزراء حكومته، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، نقلاً عن الكاظمي، قوله:

“على السادة الوزراء عدم إعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع”. وأضاف الكاظمي بحسب البيان، أن “تشخيص التحدي مهم لتذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز”. وتابع، “البلد يمر بازمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة، ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء الأمر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع”.

وبين الكاظمي، “هناك تعظيم للاحتياطي النقدي، وزاد بـ 4 مليارات دولار”، مبيناً “مزاد العملة سيئ الصيت تم الحد من فساده وأصبح من الماضي”.

وقال، “وجّهنا وزارات الصحة والمالية والتخطيط للعمل من أجل إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009″، موضحاً “على الوزراء العمل ليلا ونهارا لتذليل كل العقبات وعدم الاستسلام للتحديات”. وفيما يخص لقاح كورونا قال الكاظمي، “وجهنا بان يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل اطلاقا مع الشركات الوسيطة”. ولفت رئيس الوزراء إلى أن “العراق نجح في العودة الى دوره المهم خارجياً، وهناك ثقة كبيرة به حالياً للادوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار”. وفي سياق ذي صلة، قالت المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن الحكومة ورثت أزمة اقتصادية خانقة وتمكنت من رفع احتياطي البنك المركزي.