المستكتبون لولي العهد يتمترسون بدفاعهم عن سيدهم في اسم صواريخ ايران،

نعيم الهاشمي الخفاجي

شر البلية مايضحك شنوا الحرب على اليمن اعتقادا انها معركة اسبوع او شهر من الزمان وينتهي الامر ويحكم البدو شعب اليمن العربي الاصيل، ماحدث في اليمن هو استنزاف لاموال ابقار الخليج وبنفس الوقت تدمير الشعب اليمني، ماحدث يشبه حرب صدام الجرذ الهالك ضد ايران كان يعتقد انها حرب مثل حرب الايام الستة التي هزمت بها اسرائيل جيوش مصر وسوريا والاردن وجعلتهم فلول منهزمة اجبرتهم على رفع راية الاستسلام ولم يستطيعوا مواصلة القتال وجعلها حرب استنزاف، الان هناك محاسبة لولي عهد البقرة الحلوب بسبب قتله خاشقجي والقضية حلب المزيد، قرأت مقالات كتبها مستكتبون خليجيون يقولون صدور القرار حول خاشقجي تم في قصف صواريخ ايرانية تنطق من اليمن ههههه شر البلية مايضحك، ان من قاتل وقاوم هم شعب اليمن ورغم مضي ست سنوات من الحرب لم يتم اسر ولاجندي ايراني او عراقي او لبناني بل على العكس تم اسر مرتزقة يقاتلون لجانب تحالف البقرة الحلوب من جنسيات عربية واسلامية وافريقية، يقول هذا المستكتب

أن يتزامن صدور التقرير الاستخباراتي الأميركي عن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مع سيل من الهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيّرة، مُطلَقة من اليمن، ضد المدن السعودية، وبعضها وصل إلى العاصمة الرياض. وأنا، بصفتي من سكّان الرياض، سمعت دويّ الانفجارات من سماء العاصمة، وهو المشهد الذي عاد بي للوراء عام 1991 وصواريخ «سكود» التي أطلقها صدام حسين على العاصمة نفسها، في أثناء احتلال الجيش العراقي للكويت.

خلال ساعتين من الزمن فقط، هوجمت السعودية، بدفعات من الصواريخ والمسيّرات،

هههه يقول شارب ابوال البعير

بكّرت الجهات المعادية للسعودية، من «معاتيه» اليسار ولوبيات «الإخوان» وإيران -نعم إيران- الفاعلة في الغرب، لحلب قضية مقتل جمال خاشقجي، بشكل فجّ ومنافق.

هههههه جو بايدن جعل قضية كشف مقتل خاشقجي من اهداف حملته الانتخابية والقضية لو كانت ايران فقط لتم التبرع بدم خاشقجي ليكون فداء حاله حال دماء ملايين الشيعة الذين قتلهم ارهابكم الوهابي بالعراق والشام واليمن وافغانستان ونيجيريا وباكستان،

اقول لهذا المستكتب قضية ان الإمارات والكويت والبحرين وعُمان والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس وزراء الداخلية العرب ايدت بيان وزارة خارجية العائلة الحاكمة لكم لم تغير من الواقع انتم محلوبون بكل الاحوال وولي عهدكم تجاوز الهامش المسموح به له بحيث دعم حملة ترمب ضد بايدن وهذا الامر لم ولن يقبله الامريكان، بكل الاحوال رب العالمين قرن سقوط الانظمة المجرمة بالظلم وانظمة العرب والخليجية منها حكمت بعقلية وفقه بدوي متخلف قتل ملايين البشر من شعوب العرب والمسلمين والعالم فمصيركم يكون السقوط ان طال الزمن أم قصر، صدام طغى واستكبر النتيجة أتاه جورج دبل يو ومسخه لجرذ وقتل اولاده مثل ماهو كان يقتل ضحاياه، وتم اسقاط نظامة، مصير الظلم الزوال، تم مهاجمة اليمن في الاف الطائرات والصواريخ والبوارج وفرق مدرعة والوية لتنظيمات تكفيرية بعد مضي ست سنوات القصف اليمني طال عاصمة البقرة الحلوب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1.3.2021