بعد ملف قصف اليمامة .. رئيس أركان الجيش السعودي يزور العراق

استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في مقر وزارة الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، وبحضور كبار ضباط وزارة الدفاع.

وعقد رئيس أركان الجيش، مع نظيره اجتماعاً موسعاً جرى خلاله بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال العسكري، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، تلقت (المدى) نسخة منه.

وأضاف البيان أن “رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية أشاد بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة”.

بعدها استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في مكتبه بمقر الوزارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. يذكر أن وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، نقلت قبل أيام قليلة عن مسؤولين لم تسمهم أن طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي في الرياض في شهر كانون الثاني الماضي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بارز ، قوله إن “طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي، انطلقت من داخل العراق”.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 كانون الثاني الماضي” على حد قوله.

وكشف المسؤول للوكالة، أن “أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك”، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي السياق، نقلت “أسوشييتد برس” عن مسؤول أميركي، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن “تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 كانون الثاني، انطلق من داخل العراق”، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

وأشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية، بحسب الوكالة.