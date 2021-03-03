تطورات جديدة بشأن فرض حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع

اعلن المتحدث بأسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، عقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم غد الاربعاء، لبحث تمديد حظر التجوال.

وقالن ناظم في تصريح صحفي اليوم (2 اذار 2021)، ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستجتمع غدا، الأربعاء، وهناك بوادر لتمديد الحظر الحالي لفترة جديدة”، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان مصدر مطلع قد اعلن في وقت سابق، عن وجود توصية بفرض الحظر بشكل شامل لمدة أسبوع وبعدها الذهاب إلى الحظر الجزئي مع إجراءات السلامة والوقاية.

من جهتها رفعت وزارة الصحة امس الاثنين، توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما.

وفي تطور ذي صلة قال عضو خلية الأزمة النيابية، فالح الزيادي، أن “قرار حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع لم يتخذ بعد وذلك بعد تسريبات عن فرضه خلال الأيام القليلة المقبلة”، مشيرا الى ان “وزارة الصحة أكدت حاجتها إلى أسبوع أضافي آخر، لمواجهة كورونا والسيطرة على الموقف الوبائي”.

جدير بالذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد أصدرت قرارا بفرض حظر للتجوال بشكل تام من مساء الخميس وحتى صباح الاثنين، وفرض الجزئي من الثامنة مساء خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

ا.ح