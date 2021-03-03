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سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية في حي القاهرة بالعاصمة بغداد.

وأوضح المصدر  اليوم، (2 آذار 2021)، انه “لم تعرف حتى الان الاضرار التي خلفها الانفجار او اذا أوقع خسائر بشرية”.

A.A

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