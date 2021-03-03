شاهد.. رونالدو يحرز هدفه العشرين في “الكالتشيو” في مباراة تاريخية

أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام ضيفه سبيزيا بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وافتتح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 62، وضاعف زميله فيدريكو كييزا النتيجة بحلول الدقيقة 71، ومن ثم اختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية “السيدة العجوز” في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب “أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفا، وابتعد في صدارة ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، الذي سيحل ضيفا على فريق بارما، مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

واحتفل النجم البرتغالي برقم جديد في مسيرته الأسطورية، حيث خاض اليوم مباراته الـ600 في الدوريات، بواقع 292 مباراة في الدوري الإسباني، و196 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و85 مباراة في الدوري الإيطالي، و25 مباراة في الدوري البرتغالي الدرجة الأولى، إضافة إلى مباراتين في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

كما رفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، وانفرد بالمركز الثالث، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر إنتر ميلان.

في المقابل، توقف رصيد سبيزيا عند 25 ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب “الكالتشيو”.