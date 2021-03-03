مجلس الوزراء يصدر مجموعة قرارات في جلسته اليوم

اصدر مجلس الوزراء مجموعة قرارات في جلسته الثلاثاء، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال الكاظمي في بيان اليوم، (2 آذار 2021): “وجهنا بان يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل اطلاقا مع الشركات الوسيطة”.

وأضاف “وجهنا وزارات الصحة والمالية والتخطيط للعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها والعمل الجدي لانجازها”.

وأوضح الكاظمي، ان “هناك تعظيم للاحتياطي النقدي وزاد باربعة مليارات دولار بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، كذلك مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده واصبح من الماضي”.

وتابع، ان “البلد يمر بازمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء الامر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع”، مشيار إلى ان “تشخيص التحدي مهم لتذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز”.

ودعا الكاظمي “الوزراء إلى عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع”.

واردف ان “العراق نجح في العودة الى دوره المهم خارجيا، وهناك ثقة كبيرة به حاليا للادوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار”.

A.A