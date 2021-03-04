اللجنة العليا تبقي الحظر الشامل.. والصحة تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أمس، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد في العراق. وقررت اللجنة أيضاً، ابقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، بحسب بيان تلقت (المدى) نسخة منه.

وذكرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أنه سيتم تقييم الموقف الوبائي يوم الأحد والتقرير بشأن حظر التجوال.

بالتزامن مع ذلك، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 5173 إصابة جديدة، و25 وفاة بفايروس كورونا في عموم العراق، خلال 24 ساعة الماضية. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقت (المدى) نسخة منه، انه وصل عدد الاصابات الكلي في عموم البلاد منذ بدء الجائحة والى الان، الى 708951 اصابة، بعدما سجل العراق اليوم 5173 اصابة جديدة.

ووصلت حالات الشفاء الكلي، الى 646619، بعدما تعافى 3463 شخصا خلال الساعات الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 4690 إصابة جديدة، و30 وفاة بفايروس كورونا، خلال الـ24 الماضية.

الى ذلك، أعلنت أربيل، إغلاق كافة منافذها المؤدية إلى محافظات وسط وجنوبي العراق اعتباراً من الساعة 12 من هذه الليلة. وقالت محافظة أربيل، إن محافظة أربيل تحيط كل المواطنين علماً بأن منافذ محافظة أربيل المؤدية إلى محافظات وسط وجنوبي العراق ستغلق، في وجه حركة التنقل، اعتباراً من الساعة 12 من منتصف هذه الليلة. واستثنى التوضيح، تنقلات الوفود الرسمية الحكومية والدبلوماسيين والتحالف الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات، من منع التنقل.

وأشار إعلام محافظة أربيل في توضيحه إلى أن قرار إيقاف حركة التنقل عبر منافذ محافظة أربيل، لا يشمل حركة تنقل مواطني بقية محافظات إقليم كردستان من وإلى أربيل.