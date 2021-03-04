متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لقضاء كوردستان في حسم كافة القضايا

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يؤكد دعمه الكامل لقضاء كوردستان في حسم كافة القضايا، دون تجاهل أي منها.

وقال د. عادل في بيان : «رئيس الحكومة يؤكد دعمه الكامل لقضاء إقليم كوردستان لحسم كافة القضايا بشكل عادل ومستقل وبعيداً عن أجندات ومصالح أي شخص أو طرف، وبعيداً عن ضغوط الأفراد والأطراف السياسية، دون تجاهل أي قضية، ومن بينها قضية تسليم مصطفى سليمي واغتيال آمانج باباني وزوجته وطفله، ويدعو كافة الأطراف إلى عدم تنصيب أنفسهم بدلاء عن المحاكم».