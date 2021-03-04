مجلس النواب يصوت على عدم القناعة بإجابات رئيس هيئة الإعلام

صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على عدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، الذي جرى استجوابه حضوريا خلال جلسة يوم أمس.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت (المدى) نسخة منه أن “مجلس النواب صوت بعدم قناعته بأجوبة رئيس هيئة الاعلام، بعد أن انتهى من استجوابه”. وتهرب الخويلدي مسبقا من الاستجواب عبر وثيقة تفيد بانه مصاب بكورونا. وفي سياق متصل قال عضو في اللجنة القانونية حسن فدعم، إن “اللجنة قدمت أكثر من استجواب لرئاسة مجلس النواب بحق عدد من الوزراء والمسؤولين، ولكن الاستجوابات رحلت بسبب تركيز مجلس النواب على إقرار قانون الموازنة في الفصل التشريعي الحالي”. وأضاف فدعم أنه “سيبدأ مجلس النواب بالاستجوابات المقدمة مطلع الفصل التشريعي المقبل، وان الاستجوابات هي لوزير المالية، ووزير الصناعة، ووزير الكهرباء، ووزير التجارة”.