مفارقات الأقضية

ومضيت أقرأ في مقالاته لكي أُسري عن نفسي المحزونة، فوجدت فيها ما يجلب لها الهم والغم وزيادة، فنبذتها غير نادم على شيء وتذكرت أغنية المطربة الفرنسية أديت پياڤ بصوتها العذب وهي تقول: Non, Je Ne Regrette Rien (لا، لست نادمة على شيء).. فانجلى بها همي، وضحكت، ولم أبالِ بما وجدت في تلك المقالات من بغض وحقد دفين للعرب وللدين، ولم أعبأ بالرائحة التي كانت تفوح من تحت تلك المقالات، فقد ألفت أن أجد مثل ذفرها على صفحات صحيفة المثقف من قبل جماعات في ثياب شتى، وسواء عليهم استخفوا فيها أم استعلنوا تفضحهم اقاويلهم، والذي أذهبَ عني الهموم من هذيانهم ووسوستهم وصفاقة مقالاتهم، إنني أنزلتهم في نفسي منزلة ارتحت لها، فاستخرجت الضحك من قبضة التقطيب والعبوس..

