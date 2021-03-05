أتلتيك بلباو يتخطى ليفانتي ويضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

نجح فريق أتلتيك بلباو في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفٍ لمثله، الأول سجّله روجر مارتي في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 30، تمكن الإسباني راؤول جارسيا من إدراك هدف التعادل لـ بلباو من علامة الجزاء.

وامتدت المباراة لأشواطٍ إضافية، وتمكن ألكس بيرنجوير من إحراز هدف الفوز في الوقت الإضافي بالدقيقة 112.

بتلك النتيجة يتأهل أتلتيك بلباو للنهائي بنتيجة 2-1، في مجموع المباراتين، بعدما تعادل ذهابًا بهدف لمثله.

وسيلاقي بلباو نظيره برشلونة في النهائي 17 نيسان/ ابريل القادم، بعدما تمكن النادي الكتالوني من التأهل عقب الفوز على إشبيلية بثلاثية نظيفة.