إنزال للتحالف يطيح بقيادي داعشي بارز في ريف الحسكة

نفذت قوات التحالف الدولي برفقة قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، فجر اليوم الجمعة، إنزالاً جوياً في ريف الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن مقتل قيادي في تنظيم داعش، فضلاً عن مقتل 4 من ‹قسد›.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إنَّ «الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي تحرك باتجاه منطقة عب التين في ريف الحسكة ونفذَّ إنزالاً رافقه هجوم أرضي على مكان تواجد القيادي في تنظيم داعش، المدعو صباح الإبراهيم (أبو أسامة)».

وأضافت أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل صباح الإبراهيم إلى جانب أربعة عناصر في قوات (قسد)».

وأشارت المصادر إلى أنَّ «الإبراهيم ينحدر من أحد عشائر ريف ديرالزور الشرقي ويحمل الجنسية العراقية، وانضم لصفوف التنظيم مع بداياته، ليخرج من العراق نحو سوريا، خلال السنوات الفائتة، ويسكن بإحدى مناطق الريف الشرقي مع عائلته».

يذكر أنَّ المدعو الإبراهيم تسلم عدة مناصب داخل داعش خلال فترة تواجد الأخير شمال شرق سوريا، منها (قائد عسكري) ونائب (والي ثم (والي) على ريف ديرالزور الشرقي و(أمير) لقطاع البادية، قبل أن يغادر الريف الشرقي نحو أرياف الحسكة عقب هزيمة داعش هناك.